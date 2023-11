Just van Aanholt geplaatst voor Olympische Spelen 2024

Zeiler Just van Aanholt heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen volgend jaar. De op Curaçao geboren watersporter komt uit voor Aruba. Hij is de eerste ‘Arubaanse’ sporter die verzekerd is van een startbewijs in de haven van Marseille volgend jaar. Van Aanholt komt uit een echte zeilfamilie. Zijn vader Cor nam het in Sydney 2000 op tegen onder anderen Sir Ben Ainslie in Rio, terwijl zijn zus Philipine zeven jaar geleden Aruba vertegenwoordigde in Rio. Zij is dit jaar voor Nederland gekwalificeerd. Dit is overigens niet de eerste keer dat Just meedoet aan de Olympische Spelen. Hij deed twee keer een gooi naar een medaille, in Londen en in Rio de Janeiro. Doordat Curaçao als land niet erkend wordt door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moeten sporters van het eiland kiezen voor Nederland of Aruba.