18 jaar cel geëist in zaak Bas van Wijk 

Het OM in Nederland heeft vandaag achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 21-jarige Samir el Y. voor het doodschieten van de op Curaçao geboren Bas van Wijk. El Y. heeft bekend dat hij Bas op 8 augustus vorig jaar heeft doodgeschoten bij een zwemsteiger bij de Nieuwe Meer in Amsterdam. Volgens de officier van justitie kwam Van Wijk tussenbeide toen de verdachte een horloge probeerde te stelen van een vriend van het slachtoffer. El Y. verklaarde eerder dat het niet zijn doel was om het horloge te stelen, maar dat hij het wilde afpakken om de groep vrienden te “vernederen”. Hij wilde ze een lesje leren, nadat er eerder onderlinge irritatie was tussen de vriendengroep van El Y. en die van Van Wijk. De rechtbank doet op 18 mei uitspraak.