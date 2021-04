‘Vaccinatiebonus werknemer mag’

Je personeel een financiële tegemoetkoming geven voor het nemen van het vaccin is arbeidsrechtelijk toegestaan. Dat schrijven juristen van HBN Tax & Law in een speciaal bulletin. Het uitkeren van bonussen is namelijk aan weinig regels gebonden en de werkgever kan de reden hiervoor zelf bepalen, zolang er geen sprake is van willekeur. Als dit wel het geval is zou dit in strijd kunnen zijn met goed werkgeverschap. Ook moet er bij een vaccinatiebonus rekening worden gehouden met de praktische uitwerking, omdat vanwege de privacywetgeving er bijna nooit de mogelijkheid is voor een werkgever om medische gegevens van personeel te registreren. Dit kan alleen met een bijzondere uitzonderingsregel, zoals voor bedrijven waarbij dit voor de beroepspraktijk noodzakelijk is.