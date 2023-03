1,8 miljoen voor huisartsen

Het ministerie van GMN gaat 1,8 miljoen vrijmaken voor huisartsen. Dat zegt waarnemend minister van Gezondheid, Javier Silvania (MFK). Het ministerie zal daarvoor moeten beknibbelen op dienstreizen. Het geld dat daarmee beschikbaar komt gaat naar de bekostiging van de avond, nacht en weekenddiensten van huisartsen. Dat had al per 1 januari geregeld moeten zijn. Maar oud-minister Pietersz-Janga had deze kosten niet begroot. Per 1 januari 2024 moet de huisartsenpost een feit zijn. Dat is vastgelegd in een akkoord met de huisartsenvereniging.