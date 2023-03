Koninkrijksteam uitgeschakeld bij Baseball Classic

Voor de honkballers van het Koninkrijksteam is de World Baseball Classic voorbij. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens werd bij het officieuze WK in de groepsfase uitgeschakeld. Het team verloor gisteren de laatste groepswedstrijd met 7-1 van Italië en liep daardoor een plaats in de kwartfinale mis. Na zeges in de eerste twee wedstrijden, tegen Cuba en Panama, werd er zaterdag verloren van gastland Taiwan. Cuba en Italië gaan verder. Het vizier van het Koninkrijksteam moet nu naar het EK van september, waar in Praag de 25e titel uit de historie binnengesleept moet worden.