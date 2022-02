2 Curaçaose atleten plaatsen zich voor regionale toernooien

Twee Curaçaose atleten hebben zich afgelopen weekend gekwalificeerd voor twee belangrijke regionale toernooien in april. Matthew Sophia kwalificeerde zich op de 110 meter hordeloop voor de Carifta Games en hoogspringer Rodeangelo Willems komt in diezelfde maand uit op de Zuid-Amerikaanse Spelen Odesur.

De kwalificatiewedstrijden werden georganiseerd door de Curaçaose Atletiek Bond. In maart zijn er weer kwalificatiewedstrijden. De Carifta Games vinden in Jamaica plaats en de Zuid-Amerikaanse Spelen worden in Argentinië gehouden.