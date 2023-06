Bij een brand in de Nijmegenstraat zijn twee personen omgekomen. Dat bevestigt de politie. Het gaat om twee mindervalide bewoners die niet op tijd geëvacueerd konden worden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De brand brak uit in een woning en sloeg over op de buren. De brandweer kreeg de melding rond 2 uur ‘s nachts. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.