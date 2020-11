27 coronabesmettingen onder CMC-personeel

Het Curaçao Medical Center (CMC) gaat de interne processen opschalen om essentiële zorg aan patiënten te kunnen garanderen. Als gevolg van een toename in het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis zullen enkele operaties worden geannuleerd. Patiënten zullen deze week worden gebeld als hun afspraak wordt geannuleerd. De afspraken bij de poliklinieken gaan gewoon door. Alle patiënten die het ziekenhuis bezoeken voor een afspraak, moeten een mondkapje dragen en toegang voor bezoek aan patiënten is niet toegestaan zonder officiële machtigingsdocumenten. Per patiënt is slechts één bezoeker toegestaan.

In totaal hebben sinds het begin van de pandemie 47 personeelsleden van het CMC positief getest voor het coronavirus; daarvan zijn nu 27 gevallen actief en zijn inmiddels 20 werknemers hersteld. Er zijn momenteel 12 patiënten op de COVID-19-afdeling opgenomen en het lijkt erop dat drie patiënten stabiel genoeg zullen zijn om uit het ziekenhuis te worden ontslagen.