27-jarige aangehouden voor poging tot moord

Een 27-jarige Curaçaoënaar is gisteren op Hato aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Om kwart over 4 ‘s middags sloeg het Atrako team samen met immigratie de verdachte in de boeien. De politie is spaarzaam met details over het misdrijf. Wel zou het incident op Eerste Kerstdag hebben plaatsgevonden bij een snèk in de buurt van Juan Domingo / Mahuma. Het slachtoffer werd beschoten terwijl hij met zijn auto langs de snèk reed. De verdachte zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.