Air Canada vliegt hele jaar door op Curaçao

Het aantal vluchten uit Noord-Amerika breidt uit. Air Canada heeft in juni de seizoensgebonden vluchten tussen Toronto en Curaçao omgezet in een vaste lijndienst. De luchtvaartmaatschappij vliegt het hele jaar door op deze route. Dat meldt het Curaçaose toeristenbureau. De vluchten worden op maandag, donderdag en zaterdag uitgevoerd. Ook American Airlines ziet groei in de Curaçaose markt. Tussen december en april start de airline met een dagelijkse vlucht vanuit Charlotte, North Carolina. Dat is op dit moment slechts een keer per week. Deze ontwikkeling zal reizigers uit Canada en de VS eenvoudiger toegang bieden tot het eiland. Bovendien profiteert ook de lokale bevolking van deze extra vluchten.