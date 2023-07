Dierenorganisaties overhandigen petitie aan Pisas

Morgenochtend verzamelen verschillende dierenorganisaties zich om 11 uur bij Fort Amsterdam. De vertegenwoordigers willen een petitie overhandigen aan premier Pisas. Daarin stellen de stichtingen dat het vangen en doden van zwerf- en straatdieren niet werkt. Ze pleiten voor de TNRC-methode. Deze staat voor vangen, castreren of steriliseren, vrijlaten en verzorgen. Volgens de organisaties is dat de enige manier om het probleem van zwerfhonden en katten op Curaçao onder controle te krijgen. Ruim elfduizend mensen hebben inmiddels de petitie getekend, die morgen ook aan de Tweede Kamer in Den Haag wordt aangeboden.

De Nederlandse organisatie House of Animals startte de handtekeningenactie nadat de Dierenbescherming een oproep deed om hondenvangers te werven. De stichting zei destijds gedwongen te zijn om zwerfdieren te vangen en vervolgens te doden wegens gebrek aan opvangplekken. Het afmaken van deze dieren werkt volgens de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties averechts.

Lokale stichtingen die zich bij het initiatief van HoA hebben aangesloten zijn: Stichting Rescue Paws Curaçao, Stichting Dierenhulp Curaçao, Feed Friends Foundation, Stichting DOG, Stichting TES en Stichting Kitten Rescue Curaçao

De tekst van de petitie luidt:

Stop het doden van zwerfhonden en -katten op Curaçao

Wij, bezorgde dierenvrienden, willen dat de Nederlandse overheid Curaçao maant dat het afmaken van zwerfdieren tegen de wet indruist. Ook eisen we dat Stichting Dierenbescherming Curaçao zich aan de wet houdt en het plan tot vangen en doden van zwerfdieren niet ten uitvoer brengt.