28 februari officieel vrije dag

Maandag 28 februari blijft een officiële vrije dag. Dat zegt Minister Larmonie van Sociale ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in Amigoe. Omdat de verlofdag bij wet is vastgelegd kan het niet zomaar veranderd worden. Vorige week was er onduidelijkheid ontstaan toen de minister van Onderwijs aankondigde dat de carnavalsvakantie komt te vervallen. Carnavalsmaandag werd ooit ingeruild voor tweede Pinksterdag als officiële vrije dag. Minister van Heydoorn is nog in overleg met de scholen. Hij zegt de wet niet te willen overtreden, maar wil voorkomen dat de schoolachterstanden te groot worden. Volgende week maandag moet het onderwijspersoneel horen waar ze aan toe zijn.

Meer over carnavalsmaandag onderwijs verlof