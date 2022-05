29 groepen in Seú-optocht

Op 3 juli doen er 29 groepen mee aan de Seú-optocht. Vanwege de Covid-pandemie werd het oogstfeest sinds 2020 niet meer gevierd. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kan de folkloristische optocht nu wel plaatsvinden. Al vindt deze later dan normaal plaats. Gewoonlijk wordt de optocht in Bándariba op Paasmaandag gehouden. Nu is er voor gekozen om het feest op 3 juli te houden. Dit is een dag na de Dag van de Vlag. Groepen kunnen zich hierdoor beter voorbereiden op het evenement.

Meer over Oogstfeest seu-optocht