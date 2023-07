Een 39-jarige vrouw is dinsdag aangehouden voor poging tot moord en vernieling. De Curaçaose en haar partner hadden woorden. Op een gegeven moment reed ze op hem in. Daarna botste ze met haar auto opzettelijk tegen twee voertuigen en een boot. Het incident gebeurde in de Kaya Kitoki in Koraal Specht. Later op de avond hield de politie de verdachte aan. Zij zit in voorarrest in afwachting van meer politieonderzoek.