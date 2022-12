JetBlue gaat haar vluchten tussen New York en Curaçao uitbreiden, Vanaf 6 april worden er vluchten toegevoegd. Dat meldt het toeristenbureau. Door de extra vluchten zullen er straks vijf dagen per week vluchten gaan naar de John F. Kennedy International Airport. Vanuit Amerika is er meer vraag naar stoelen. De vluchten zullen beschikbaar zijn op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.