Het aantal positieve covid-tests is opnieuw flink gestegen. Afgelopen dag testten maar liefst 555 mensen positief op het virus, van de 3 en een half duizend tests in totaal. Gisteren testten nog 399 mensen positief. Iemand in een verzorgingstehuis is aan het virus overleden. Het aantal covid patiënten op de IC is gestegen van zeven naar acht. Het totaal aantal covid-patiënten in het ziekenhuis stijgt niet: dat blijven er elf.