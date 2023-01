De politieke partij MAN presenteert op 6 februari de nieuwe politiek leider. Zoals bekend treedt Steven Martina af. In de wandelgangen wordt Giselle Mc William genoemd als zijn opvolger. Zij zit zit momenteel in de Staten en was voorheen tijdelijk minister van Economische Ontwikkeling. De nieuwe leider wordt in het weekend van 4 februari gekozen. Op de foto het bestuur van de MAN.