Braziliaanse Azul start vluchten naar Curaçao

Er komt een direct vliegverbinding met Brazilië. De luchtvaartmaatschappij Azul start op 24 juni met een wekelijkse vlucht naar Curaçao. Dat maakt het toeristenbureau CTB bekend. Azul is de grootste airline van Brazilië wat betreft het aantal routes. De vlucht naar Curaçao vertrekt vanaf de luchthaven van Belo Horizonte in het Zuidoosten van Brazilië. De stad ligt op een uur vliegen van Rio de Janeiro. Volgens het CTB stijgt de vraag vanuit het Zuid-Amerikaanse land. Deze nieuwe route is belangrijk om de markt verder te laten groeien. De vlucht zal op zaterdag in de ochtend vanuit Brazilië vertrekken en de terugvlucht is op zondag.