Initiatiefwet basispensioen versimpeld

De initiatiefwet voor de invoering van een basispensioen is versimpeld. Dat lichtte oppositiepartij MAN gisteren in de Staten toe. Het wetsvoorstel is een initiatief van de MAN en is al sinds 2015 in de maak. Doel van de wet is dat alle werknemers pensioen opbouwen naast de magere aov. Het voorstel is met de input van de SER en de Raad van Advies versimpeld zodat het beter kan functioneren in de praktijk. Wat nu op tafel ligt gaat uit van een premie van minimaal 1 procent. Deze wordt door zowel de werknemer als de werkgever opgebracht. De MFK-fractie heeft veel kritiek op het voorstel. Volgens Amerigo Thodé is de wet niet rijp voor behandeling in een openbare Statenvergadering.

