Een nationale dag voor borstkankerbewustwording. Daar pleit Fundashon Sinta Ros voor. De laatste vrijdag van oktober zou daarvoor geschikt zijn. Deze week diende de stichting een voorstel in bij het parlement. Oktober is borstkankermaand. Wereldwijd wordt stilgestaan bij mensen die geraakt zijn door borstkanker. Met hulp van de overheid wil de stichting campagnes en programma’s opzetten om de bevolking voor te lichten over borstkanker.