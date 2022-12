6,3 procent inflatie in september 2022

De inflatie op Curaçao is in september gestegen naar 6,3 procent. Het betekent dat ten opzichte van september 2021 het leven 6,3 procent duurder is geworden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met uitzondering van vervoer en communicatie zijn in september alle prijzen van goederen en diensten omhoog gegaan. Met name kerosine, elektriciteit en water zijn duurder geworden. Diesel en benzine gingen daarentegen in prijs omlaag.