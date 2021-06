85.000 mensen gevaccineerd

85.000 mensen op Curaçao zijn inmiddels gevaccineerd. Dit betekent dat bijna 70 procent van de volwassen bevolking in ieder geval één vaccinatie heeft ontvangen. Zo’n 69.000 mensen hebben allebei de prikken al gehad. In totaal hebben bijna 87.000 mensen zich geregistreerd voor vaccinatie. Al eerder werd bekend dat het vaccineren kleinschaliger wordt aangepakt. Reden hiervoor is dat er dagelijks nog maar zo’n 200 à 300 mensen een prik komen halen. Vanaf vandaag is alleen SEHOS-poli nog open als walk-in locatie, ook iedereen die een afspraak had bij WTC of SDK moet zich vanaf nu bij het SEHOS melden.