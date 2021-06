Mogelijk fraude bij PSB bank

PSB bank heeft drie medewerkers op non-actief gezet in verband met een onderzoek naar mogelijke fraude. Dat bevestigt de directie van de bank in het Antilliaans Dagblad. Het gaat om de financieel directeur, de finance manager en de manager operations. Er zouden onregelmatigheden zijn aangetroffen die kunnen duiden op fraude, maar verdere details ontbreken nog. Het afgelopen jaar is er een ‘schoonmaak’ gehouden bij PSB en bij het opmaken van de jaarrekening 2020 zouden de onregelmatigheden zijn ontdekt.