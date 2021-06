Eén nieuwe besmetting

Curaçao kent vandaag weer één nieuwe coronabesmetting. Afgelopen dag zijn er 1015 tests afgenomen. Dit is een positivity rate van minder dan 0,1 procent. Daarnaast zijn er ook weer vijf personen genezen verklaard, daardoor daalt het aantal actieve besmettingen naar 23. In het CMC daalt het aantal coronapatiënten ook verder: één persoon heeft het ziekenhuis verlaten en twee patiënten konden van de Intensive Care af. Er liggen nu nog 17 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan zeven op de IC.