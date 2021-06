De persconferentie over PNP-voorzitter en beoogd minister van Economische Ontwikkeling Ramon Chong is uitgesteld naar morgenmiddag. Dat laten bronnen bij de PNP weten aan Paradise FM. De afgelopen dagen was Chong in het nieuws vanwege zijn betrokkenheid bij de sluiting van televisiezender CBA. Tijdens de persconferentie zou Chong ingaan op de beschuldigingen van financieel wanbeleid. Het partijbestuur komt naar verluid vanmiddag bijeen om hierover te vergaderen.