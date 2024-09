Selectie Curaçao bereidt zich voor op wedstrijden in de Nations League 2024

De Curaçaose voetbalselectie was afgelopen dagen in Amsterdam om zich voor te bereiden voor de wedstrijden in de Nations League 2024. Curaçao voetbalt tegen St. Lucia op 6 september en Saint Martin op 9 september. Beide wedstrijden worden gespeeld in Grenada. Vandaag vliegt de selectie naar Curaçao, waar ze vanavond rond 7 uur uur zullen aankomen. Ze reizen woensdagochtend naar Grenada om de voorbereidingen voor de twee wedstrijden voort te zetten.

Vorige week werd de lijst van spelers bekend gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat Jeremy Antonisse, Kenji Gorré, Jurgen Locadia, Rayvien Rosario en Cherrion Valerius vanwege blessures geen deel meer uitmaken van de selectie voor de wedstrijden op 6 en 9 september. In hun plaats zijn Shanon Carmelia, Jurich Carolina en Joshua Zimmerman uitgenodigd als vervangers. Bondscoach Dick Advocaat spreekt over ‘een gemotiveerde selectie’ waarmee hij de wedstrijden gaat spelen.