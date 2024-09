Cft: Hogere belastingopbrengsten Curaçao is positief, maar er zijn ook zorgen

Curaçao ontving in het eerste half jaar van 2024 meer belastingbaten dan begroot; het College financieel toezicht noemt dit positief. Tegelijkertijd is het risico ‘aanzienlijk groot’ dat de baten uit de vergunningenfees voor kansspelaanbieders dit jaar niet volledig zal worden gerealiseerd. Ook ontbreekt nog altijd de nadere uitwerking van de oplossing voor de financiële problematiek van het Curaçao Medical Center. Dit schrijft het Cft aan minister van Financien Javier Silvania. Het toezichthoudend orgaan spoort Silvania aan om hier aan te werken.

Volgens het College financieel toezicht moet Silvania deze punten verwerken in de ontwerpbegrotingswijziging 2024, voordat die later deze maand aan de Staten wordt aangeboden. De brief is een reactie op de tweede uitvoeringsrapportage van 2024 die Silvania heeft opgesteld. Het Cft zegt ‘opnieuw te constateren’ dat de toelichtingen in de uitvoeringsrapportage ‘onvolledig zijn en dat de kwaliteit ervan achterblijft’. Het Cft verzoekt de minister met klem om dit in de volgende rapportage te verbeteren