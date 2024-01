9 jaar cel voor doodschieten van eigenaar bandenservice

De man die zijn baas bij een tire center doodschoot moet negen jaar de cel in en krijgt tbs. Dat heeft de rechter geoordeeld, en was conform de eis van het OM. Op 7 februari schoot de 31-jarige Venezolaan zijn baas dood, beter bekend als Tony, bij de bandenservice op de Cas Coraweg. Daarna belde hij zelf de politie om zijn daad te melden. De advocaat van de schutter had om vrijspraak gevraagd en gooide het op noodweer. Daar ging de rechter niet mee, omdat voor zelfverdediging sprake moet zijn van acute dreiging en die was er niet. De zitting was op 7 december, een paar weken later was de uitspraak.