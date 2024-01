Onbekenden hebben gisternacht ingebroken in het entreehuisje van het Rif Mangrovepark in Otrobanda. Dat werd ’s ochtends ontdekt. Zo’n 2000 gulden entreegeld zat in een kistje en was verdwenen. Dat geld zou net die ochtend naar de bank gebracht worden. De politie doet onderzoek, vooral omdat maar weinig mensen wisten van het geld.

