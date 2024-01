Kassav’ opent dit weekend Carnavalsseizoen

Deze zaterdag opent het Carnavalsseizoen op Curaçao. In het Festival Center in Brievengat is een groot feest met als internationale hoofdact de zouk-legendes van Kassav’ uit Guadeloupe. Het Tumbafestival vindt over 2,5 week plaats, van 22 tot 26 januari en Carnaval zelf is in het tweede weekend van februari, met de Gran Marcha op zondag 11 februari. Daarvoor zullen weer duurzame cups verkocht worden, om vervuiling tegen te gaan, inkomsten te genereren en een leuk aandenken te hebben.