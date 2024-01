Strenge controles tijdens Fuikdag

Deze zondag vieren een paar duizend opvarenden van verschillende boten weer traditioneel de opening van het nieuwe jaar, tijdens Fuikdag. De Kustwacht en andere autoriteiten hebben aangekondigd om streng te gaan controleren op de bekende regels. Zo zijn watertaxi’s of pendeldiensten niet toegestaan. Er mag geen muziek van vlotten of podia komen, alleen van boten zelf. Verkoop van drank en andere spullen op het water is niet toegestaan en om vijf uur ’s middags moet iedereen weer vertrekken. Verder moeten natuurlijk alle papieren bij booteigenaren in orde zijn. Ze mogen niet teveel mensen aan boord hebben en er moeten genoeg zwemvesten zijn. Fuikdag is een bootfeest zonder centrale organisatie of aanspreekpunt en de afgelopen jaren uitgegroeid tot een enorm spektakel.

Gelabeld als fuikdag kustwacht