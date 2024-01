Aannemersvader en -zoon Anita strafrechtelijk vervolgd

Het strafrechtelijk onderzoek tegen vader en zoon Edmiro en Shamiro Antia gaat door. De aannemers worden verdacht van valsheid in geschrifte en mensenhandel. Dat zou onder andere duiden op illegaal personeel op de bouw. In november werden ze aangehouden. In december zag de rechter-commissaris geen reden om ze langer vast te houden, maar het tweetal bleef wel verdachte. Nu blijkt dat het OM definitief tot vervolging over gaat. De zaak krijgt veel bekendheid. Vader Edmiro was ooit hoofd bij de brandweer en zoon Shamiro is een zeer bekend gospelzanger.