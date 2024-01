Corendon sponsort Curaçaos elftal met als doel WK 2026

We meldden het eerder deze week al, maar nu bevestigt Corendon het nieuws ook zelf. Ze sponsoren het Curaçaos voetbalteam in de missie om het WK van 2026 te halen. Eigenaar Atilay Uslu heeft gisteren nog een meeting gehad met het bestuur van voetbalbond FFK, waaronder voorzitter Ramiro Griffith. Zo zou Corendon een van de drijvende krachten zijn om Dick Advocaat als bondscoach van Curaçao aan te trekken. Eerder verbleef de selectie ook al in het Mangrove Beach Hotel van Corendon. Het hoofddoel is om met Curaçao voor het eerst het WK te halen. In 2026 is dat hier in de buurt, namelijk in Mexico, de VS en Canada. Voor het eerst zullen dan 48 in plaats van 32 landen meedoen, dus meer kans voor ons eiland om zich te kwalificeren. Curaçao staat momenteel 90ste op de FIFA ranking.