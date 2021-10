930 kilo coke uit Curaçao onderschept in Rotterdamse haven

De Nederlandse Douane heeft vorige week donderdag 930 kilo cocaïne onderschept tijdens een controle in de Rotterdamse haven. De drugs hebben een totale straatwaarde van zo’n 69 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie was de coke verstopt tussen oud frituurvet, afkomstig van Curaçao. De container waarin de drugs zijn aangetroffen was bestemd voor een bedrijf in Ter Aar, het Nederlandse OM meldt dat dit bedrijf waarschijnlijk niets te maken heeft met de drugssmokkel.