Baseballer Ozzie Albies tekent nieuw miljoenencontract bij Atlanta Braves

De Curaçaose baseballer Ozzie Albies heeft een nieuw, zevenjarig contract getekend bij de Atlanta Braves. De 22-jarige speler gaat in die periode zo’n 35 miljoen dollar verdienen. Het Antilliaans Dagblad schrijft dat volgens sommige kenners dit bedrag te laag zou zijn. Het contract van Ozzie loopt dus door tot 2025. De Atlanta Braves hebben een optie in het contract op laten nemen om na 2025 te verlengen tot 2026 of zelfs 2027.