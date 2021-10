De politie heeft een 24-jarige verdachte aangehouden in verband met een inbraak bij een zaak in Parera. De verdachte had samen met twee andere mannen net een grote partij sigaretten en sigaren gestolen. De politie kwam de mannen op het spoor toen ze zonder lichten in een bestelwagen rondreden tijdens de avondklok. Na een korte achtervolging wisten twee van de mannen te voet te ontsnappen.

Meer over aanhouding inbraak politie rookwaar