De politie heeft gisteren een 64-jarige man aangehouden voor vernieling en bedreiging. De man zou zich tussen 13 december en 22 februari schuldig hebben gemaakt aan een reeks vernielingen. Eerder is al in deze zaak iemand aangehouden. De 64-jarige verdachte zit voorlopig vast in afwachting van meer onderzoek.

