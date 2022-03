Aantal toeristen in februari overtreft pre-Covid cijfers

Meer dan 35.000 toeristen brachten in maand februari een bezoek aan Curaçao. Dat is hoger dan de maand daarvoor. Vooral de Amerikaanse markt presteerde goed. Dat meldt het toeristenbureau. De meeste toeristen kwamen uit Nederland. Zo’n 21.000 in totaal. Dat is 25 procent meer dan in februari 2019, oftewel voor de uitbraak van de pandemie. Curaçao verwelkomde in februari bijna zesduizend Amerikanen en bijna zeshonderd Canadezen. Daarnaast meerden er veertig cruiseschepen aan met ruim 43.000 passagiers aan boord.

Het toeristenbureau verwacht dat het toerisme de komende maanden nog beter zal presteren. Nu de Covid-testen niet langer verplicht zijn om het eiland te kunnen bezoeken.