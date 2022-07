Aardbeving op Aruba gemeten

Aruba werd vanmorgen opgeschrikt door een aardbeving. De aardbeving had een kracht van 3.1. Voor zover bekend is er geen schade aangericht. Het epicentrum lag 34 kilometer ten zuidoosten van de Venezolaanse kust. Rond 11 uur ‘s ochtends werd de schok over heel Aruba gevoeld. Op de redactie van 24ora kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die de aardbeving hebben gevoeld. Een inwoner beschreef de aardbeving als een vrachtwagen die voorbij denderde. Een ander voelde zijn bed bewegen.