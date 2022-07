Wisseling van de wacht

Na vier intensieve maanden neemt de 39e Compagnie in de West afscheid van Curaçao. Kapitein Tom heeft zijn taken overgedragen aan zijn opvolger Majoor Rian. De vertrekkende eenheid bestaat uit militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen. In de afgelopen maanden heeft deze compagnie diverse oefeningen gedraaid, leverde zij een bijdrage aan het maritieme evenement Velas Latinoamerica en stonden zij stand-by tijdens de stormpassage langs de ABC-eilanden. De 40e rotatie bestaat uit een volledig nieuw samengestelde compagnie vanuit diverse eenheden van het Operationeel Ondersteuningscommando Land. Deze militairen zijn specialistisch opgeleid in uiteenlopende vakgebieden.

Zo beschikt deze rotatie over geniecapaciteit. Deze eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van complete (militaire) infrastructuur. Denk hierbij aan wegen, gebouwen, bruggen, water, gas etc. Hiervoor beschikt het over een uitgebreid assortiment aan bouwvoertuigen en gereedschap. Daarnaast maakt ook een verkenningseenheid onderdeel uit van deze rotatie. Deze eenheid is gespecialiseerd in het uitvoeren van verkenningen in een militair operatiegebied, maar kan ook ingezet worden voor bewakings- en beveiligingstaken. Beide eenheden ondersteunen op regelmatige basis de hulpdiensten en autoriteiten. Het ondersteunen van de lokale autoriteiten is tevens één van de hoofdtaken van Defensie in het Caribisch gebied. De komende weken zal de nieuwe compagnie zichzelf voorbereiden op de komende rotatie. Dit doen zij door middel van het organiseren van teambuildingsacitiveiten en het afwerken van een intern trainingsprogramma.