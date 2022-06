ABC Busbedrijf neemt schooltransport over

ABC Busbedrijf gaat per 1 augustus de logistiek regelen voor het schooltransport. Het besluit is door het ministerie van Onderwijs genomen. De beheersovereenkomst moet nog wel getekend worden. Gisteren kwamen de chauffeurs van de schoolbussen bij onderwijsvakbond Sitek bijeen. Zij maken zich zorgen om de hoogte van hun salaris. Ze zouden namelijk minder gaan verdienen dan nu. Het Onderwijsministerie wil met de overdracht het schooltransport effectiever en efficiënter maken. Een van de voorwaarden voor de transitie is dat de subsidie voor ABC Busbedrijf door de overheid verhoogd wordt.