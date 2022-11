Abvo stapt uit Bloke di 6

Ambtenarenvakbond Abvo maakt geen deel meer uit van de Bloke di 6. De bond verschilt van mening met de andere groepen: NAPB, DOEN, STrAF, SAP en STSK. De zes vakbonden verenigden zich in de strijd om de salariskorting van 12,5 procent in de publieke sector op te heffen. In ruil voor coronasteun van Nederland moest de Curaçaose regering twee jaar geleden verschillende bezuinigingsmaatregelen doorvoeren, waaronder op de personeelskosten. De versobering van de arbeidsvoorwaarden is nog steeds van kracht. Het Abvo-bestuur wil nu proberen op een andere manier tot resultaat te komen.