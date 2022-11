Nieuwbouw voor ADC

Landslaboratorium ADC krijgt een nieuw gebouw. Vrijdag gingen de eerste spades de grond in. Het ultramoderne laboratorium komt naast het CMC, waar voorheen het magazijn van het Sehos stond. Het pand is ontworpen door architect Lyongo Juliana en bestaat uit drie verdiepingen met een oppervlakte van 5.500 vierkante meter. Het laboratorium is direct aangesloten aan de hoofdingang van het ziekenhuis. De bouw neemt zo’n twee jaar in beslag en kost ongeveer 15 miljoen gulden. Aannemers zijn Q-Con Quality Constructors, Installation Technologies, SimplAire en Industech.

Meer over adc CMC groundbreaking landslaboratorium nieuwbouw