Adeck ondergaat vernieuwingsoperatie

Adeck, de vereniging voor het mkb-bedrijf, heeft een nieuw bestuur. Onlangs is de belangenvereniging geherstructureerd. De vernieuwingsoperatie heeft ongeveer een jaar geduurd. Zo zijn er 3 nieuwe bestuursleden benoemd. Ook heeft Adeck een nieuw logo, huisstijl en website. Voorzitter is Boy Magdalena. Junior Sluis is secretaris en Noraima Engelhart-Bentura penningmeester. Samen vormen zij het tijdelijk bestuur dat de transitie begeleidt. In een half jaar moet er een volledig bestuur zijn aangesteld. Tot die tijd is er een werkgroep die het tijdelijk bestuur bijstaat.