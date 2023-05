Een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds is op het eiland. Maandag brachten de financiële experts een beleefdheidsbezoek aan gouverneur George-Wout. Tijdens het bezoek is gesproken over de economische en financiële ontwikkelingen van Curaçao. De delegatie is op het eiland vanwege de jaarlijkse artikel 4 consultatie van het IMF.