Een deel van het terrein van Oostpunt is verkocht. Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Het betreft de delen die in de wet een ontwikkelbare bestemming hebben gekregen. Dat betekent dat deze gebieden ontwikkeld mogen worden voor toerisme of woningbouw. Het verkochte gebied beslaat een kwart van heel Oostpunt. Wie de nieuwe eigenaren zijn is niet bekend. Ook doet grootgrondbezitter Willy Maal geen uitspraken over het verkoopbedrag.