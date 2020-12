Advocaten en justitie ruziën om dagvaarding oud-minister Suriname

Advocaten en de Surinaamse justitie liggen met elkaar in de clinch over de dagvaarding voor de voortvluchtige Surinaamse oud-minister Gillmore Hoefdraad. De zaak tegen de voormalige bewindsman van Financiën is weer uitgesteld. Zijn advocaten hebben van de rechter tot dinsdag de tijd gekregen om een reactie te geven op de argumenten die de procureur-generaal vrijdag naar voren bracht in de rechtbank. Hij zei dat de dagvaarding voor de zaak van Hoefdraad wel goed in elkaar zit en dus geldig is.

Hoefdraad wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van overtreding van meerdere wetten zoals de Anti Corruptiewet, de Bankwet en de wet die witwassen van geld verbiedt. De oud-minister is al zeker vijf maanden niet meer gezien in Suriname.

De advocaten van de voortvluchtige oud-minister stelden twee weken geleden dat de dagvaarding voor de zaak van Hoefdraad niet op de juiste manier is uitgereikt en daarom niet geldig is. De procureur-generaal is het daar niet mee eens. Volgens hem is de dagvaarding op tijd en aan de juiste persoon gegeven. De advocaten blijven echter bij hun bewering dat er fouten zijn gemaakt. De rechter heeft hen daarom de gelegenheid gegeven hun kijk op de zaak te geven.

In het kort geding dat Hoefdraad had aangespannen om zijn zaak niet door te laten gaan, heeft hij bot gevangen. De rechter besliste al dat het Surinaamse parlement wel de juiste procedure had gevolgd om de ex-bewindsman in staat van beschuldiging te stellen. Zijn zaak kan dus gewoon doorgaan.