De eerste wens in vervulling voor Graciela bij BijBlauw

De eerste wens is in vervulling gegaan! Richard wenste voor zijn vrouw Graciela een hotelovernachting om bij te komen van een zwaar jaar. Voor iedereen was 2020 een heftig jaar, maar voor Graciela nog net iets meer. Ze verloor allebei haar ouders en ook nog twee tantes. Verder is Graciela deel van het Covid-crisis team, waardoor ze soms wel 90 uur per week aan het werk was. Daarnaast zorgt ze thuis voor iedereen en daarom vond Richard het tijd dat er een keer voor Graciela werd gezorgd. Graciela dacht dat ze samen gingen ontbijten bij BijBlauw, waar Nadine haar overviel met een hele mooie verrassing!