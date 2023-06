Politie arresteert jaloerse brandstichter

De Curacaose politie heeft maandag de 51-jarige H.F.H. gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht vorige week de honden bij het huis van zijn ex-vriendin te hebben vergiftigd, om daarna haar huis en twee erbij gelegen appartementen in brand te steken in de wijk Gato. De vrouw was op het moment van de brandstichting niet thuis. De man is in 2021 al veroordeeld tot 90 dagen celstraf vanwege het vernielen van ramen en deuren van hetzelfde huis. De man en vrouw hebben langere tijd een relatie gehad, die meerdere keren is verbroken. De man kan het telkens niet verkroppen als de vrouw de relatie met hem beëindigt en wordt dan gewelddadig.

