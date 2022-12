Geen witte, maar ook geen natte kerst meer!

Mena leeft van een uitkering en kan nauwelijks rondkomen. Ze heeft recent een knie operatie gehad, maar die is mislukt. Helaas is Mena nog steeds slecht ter been. Wanneer het regent, zoals het ontzettend veel gedaan heeft de afgelopen maanden, stroomt haar hele voorporch onder water. Wenser en vriendin Tanya helpt haar vaak om dit weg te halen maar het er is nooit een langdurige oplossing. Daarom wenst Tanya voor Mena een nieuwe voorporch, dat alles er weer prachtig uitziet en vooral bruikbaar is. Wout Tieleman van BMW heeft het mogelijk gemaakt dat Mena deze kerst droog en veilig zit. Masha danki!